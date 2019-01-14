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В Киеве плачутся: Украина больше не сможет диктовать свои условия РФ
После завершения строительства российской газотранспортной системы «Северный поток-2» Украина утратит монополию на транзит российского газа в Европу.
Таким мнением в эфире телеканала «НАШ» поделился экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, Россия заинтересована как можно скорее запустить «Северный поток-2, поскольку заканчивается контракт прежний контракт с Украиной.
Также Грищенко отметил, что если бы не своевременные действия РФ, Украина могла бы диктовать Москве свои условия.
«Если бы не было «Северного потока», Украина оказалась бы в уникальной ситуации, когда она могла бы навязывать и цену, и объёмы, и другие параметры. Именно для того, чтоб избежать этой ситуации, Россия наперёд начала продвигать этот проект», – резюмировал дипломат.
Метки: Константин Грищенко, Северный поток-2
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