В Киеве планируют все СМИ сделать украиноязычными

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Если новый украинский закон о государственном языке не будет принят, то не проголосовавших за него политиков ждёт катастрофа, а Украину – массовые конфликты.

Об этом в ходе пресс-конференции «Закон о государственном языке: что забыли и что можно улучшить» заявил представитель всеукраинского объединения профсоюзов «Демократические профсоюзы Украины» Алексей Кляшторный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас почти нет сомнений, что это голосование закончится положительно. Думаем, что 226 голосов будут найдены, если нет, то это будет катастрофа для тех политических сил, которые позволят себе за него проголосовать», – сказал Кляшторный.

Также он предупредил депутатов Верховной рады, выступающих за смягчение данного законопроекта о том, что, если закон не будет принят в «жёстком» варианте, по всей Украине начнутся конфликты на языковой почве, которые якобы будут спровоцированы незащищённостью украинского языка.

«У нас за закон про государственный язык подано 261 голос. Когда его будут принимать во втором чтении, боюсь, что количество голосов будет не больше, а меньше, потому что ряд депутатов из разных фракций: «БПП», «Самопомощь», радикальных партий, голосовали за принятый в первом чтении законопроект с определёнными условиями.

Руководитель предвыборной кампании Порошенко Гринев, давая отмашку фракции «БПП» голосовать за этот законопроект, говорил: «Хорошо, с седьмого раза мы за ваш законопроект проголосуем, но во втором чтении и в целом мы за него голосовать не будем если наши поправки не будут учтены”.

А эти поправки, к сожалению, направлены не на усиление законопроекта, а на то, чтобы его нормы сделать более мягкими, не конфликтными и расплывчатыми. Для того, чтобы якобы никого не дразнить и не создавать оснований для возникновения языковых конфликтов в регионах, где сейчас доминирует московский язык. К сожалению, эти люди не понимают элементарных вещей: как раз ненормальное и незащищённое положение украинского языка постоянно провоцирует эти конфликты. И если, не дай Бог, они не проголосуют за этот закон, то эти конфликты начнут расти по всей Украине в геометрической прогрессии», – предупредил лоббист нового закона.

Далее руководитель гражданского объединения «Украина» Андрей Смолий потребовал сделать все СМИ должны украиноязычными.

«Мы настаиваем на том, чтобы телевидение, радио и печатная пресса были украинскими. И обязательно печатная пресса должна предусматривать на 100 процентов украиноязычную версию, которая должна быть доступна во всех точках продажи этой прессы», – заявил Смолий.