В Киеве планируют обмануть РФ переговорами, чтобы накопить силы

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Если с Москвой и нужно вести переговоры, то лишь на то время, пока Украина собирает силы, чтобы победить Россию.

Об этом в эфире канала «Хвыля» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, с врагом если договариваться, то на то время, пока ты не соберёшь силы его победить. И Путин, и российское государство вообще, оно в принципе, в отличие от нас, ставит себе цель полностью ликвидировать такое государство как Украина. Любыми способами, то ли создав буферное государство Новороссия, то ли в принципе приняв в свой состав, как с Крымом и так далее», – заявил украинский эксперт.

Отметим, что похожая ситуация имела место с подписанием первых и вторых Минских соглашений: Киев взял на себя обязательства, которые затем отказался выполнять.