26.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
Просмотров:

В Киеве планируют обмануть РФ переговорами, чтобы накопить силы

Если с Москвой и нужно вести переговоры, то лишь на то время, пока Украина собирает силы, чтобы победить Россию.

Об этом в эфире канала «Хвыля» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К сожалению, с врагом если договариваться, то на то время, пока ты не соберёшь силы его победить. И Путин, и российское государство вообще, оно в принципе, в отличие от нас, ставит себе цель полностью ликвидировать такое государство как Украина. Любыми способами, то ли создав буферное государство Новороссия, то ли в принципе приняв в свой состав, как с Крымом и так далее», – заявил украинский эксперт.

Отметим, что похожая ситуация имела место с подписанием первых и вторых Минских соглашений: Киев взял на себя обязательства, которые затем отказался выполнять.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть