В Киеве планируют подвергнуть тотальной фильтрации обладателей российских паспортов

05.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

С проблемой двойного гражданства у населения Украины надо бороться, ограничивая таких людей в правах, тщательно проверяя их на предмет принадлежности «к агентам Кремля».

Об этом говорили участники эфира на украинском «4 канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те люди, которые получают паспорта других государств, должны попасть под определенные ограничения, связанные с их возможностями внутри Украины. Они должны быть ограничены в правах избирателя, это понятно, потому что непонятно, какой вы страны гражданин. Их нельзя призывать в украинскую армию, это понятно», – заявил экс-депутат Верховной рады Александр Бригинец.

«Мы понимаем, что множество людей, на самом деле, вынудили жизненные обстоятельства принять это гражданство, и до выяснения причин они могут быть ограничены в этих правах. Потом они могут написать заявление, что тот паспорт недействителен, и отказаться от него или не отказываться, и принять для себя решение. Поэтому государство сегодня, когда проблема становится большой и когда мы видим стратегию России на развитие этой темы, должно принять определенные законодательные акты, которые помогут решить эту проблему», – объяснял Бригинец.

В свою очередь, депутат Верховной рады от фракции «Евросолидарность» Сергей Таран выразил убеждение, что с помощью паспортизации Донбасса президент РФ Владимир Путин готовит «агентов Кремля» к внедрению в украинскую власть.

«Паспортизация – вопрос непростой, потому что это же не просто раздача паспортов гражданам Украины, это часть гибридной войны, которую ведет Путин против Украины. И задача этого шага, чтобы на Украине нашлись политики (а некоторые такие есть во власти), которые бы сказали, что нужно идти на компромиссы с Россией, идти на выборы на оккупированных территориях по российскому сценарию. Даже можно представить себе какую-то наблюдательную миссию, которую будет предлагать Россия в составе условных представителей таких международных организаций.

Для чего это делается? Для того, чтобы в украинской власти де-факто и де-юре оказались граждане РФ, которые смогут разрывать украинское государство изнутри. Вот для чего это делается. Это не просто забота, как говорят у Путина, о гражданах, которые находятся на оккупированных территориях, это долгосрочная стратегия заведения российских агентов в украинскую власть. Для этого и раздают российские паспорта», – рассуждает русофоб.