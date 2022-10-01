В Киеве планируют захватить у России «буферную зону на глубину 300 км»

01.10.2022  23:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В составе России находятся «этнические территории» Украины, которые Киев планирует захватить и превратить в «буферную зону безопасности», простирающуюся на 300 километров вглубь РФ.

Об этом говорили участники онлайн-дискуссии «Перспективы деколонизации Беларуси», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В составе России находятся «этнические территории» Украины, которые Киев планирует захватить и превратить в...

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«Возле границ, особенно на этнических территориях, Украины, это в первую очередь Слобожанщина, там как раз наиболее активно развёрнута сетка ФСБ и лично знаю, как украинских активистов там сажали из-за их позиции. Поэтому не удивительно, что именно на приграничных территориях они больше всего лютуют», – рассказал называющий себя экспертом Центра политических студий «Доктрина» Глеб Парфёнов.

«Тут только нужно готовиться к тому, что война, если и закончится, то закончится она только тогда, когда мы сможем хотя бы на этнических территориях Украины, которые сейчас контролируются Россией, построить так называемую буферную зону, которая позволит обеспечить безопасность как границ Украины, так и вообще приграничных городов.

Особенно это очень болезненная ситуация для Харькова, например. То есть, по моему мнению, это тоже надо как-то принять во внимание», – добавил Парфёнов.

Украинский политолог Юрий Олейник дополнил собеседника мыслью о том, что зона «безопасности» должна простираться далеко вглубь российской территории.

«Харьков вообще полуторамиллионный город, который де-факто находится через 40 километров от границы вражеской страны. Это, конечно, безусловно проблема, которая сейчас есть. Поэтому естественно, база должна быть минимум километров 300. Определённая линия безопасности», – сказал Олейник.

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