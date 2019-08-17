В Киеве плохие предчувствия накануне визита премьер-министра Израиля

17.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Ожидающийся 19 августа визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев будет связан с переговорами по Донбассу, на фронте возможно новое обострение.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Нетаньяху надо смотреть и как на посланника Вашингтона, и можно допустить его как посланника Москвы. Очевидно, что прикрытием всех этих вещей (будет посещение мемориала жертв Холокоста), будет разговор вокруг этого, но в основе ситуации будет разговор, который связан с вопросами безопасности. Как региональной безопасности, так и вопросы разрешения войны на Донбассе», – сказал Бессмертный.

«Я смотрю на это как на предвестник обострения конфликта, а не разрешения. Это уже видно, что что-то так застучало, что он дойдет сюда сказать: «Вы или делайте это, или будет вот что». Из его я исхожу – количество вооружений, боеприпасов методически увеличивается в регионе, идут почти ежедневные поставки. В то же время навязывается идея, что в Минске можно достичь каких-то результатов. И тут из Вашингтона звучит хозяйское: «Они могут договориться», и едет посланник.

Если бы могли договориться, то сели бы за стол. Если едет посланник, то это означает, что могут говорить только глаза в глаза. Это штука очень опасная», – добавил украинский политик.

Практически одновременно, сообщил Бессмертный, украинский президент Зеленский получил приглашение посетить Францию сразу же после того, как там пройдут переговоры Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путины.

«Меня беспокоит, что до сегодняшнего дня в Киеве не знают о том, что президент Макарон хочет видеть после президента Путина там, на берегу Средиземного моря, президента Зеленского. Отмашки Банковой о том, что такая встреча возможна, меня очень беспокоят. Потому что я знаю запрос на эту встречу оттуда. Это нагромождение в период отпусков таких консультаций, извините, это не к облечению», – поделился опасениями Бессмертный.