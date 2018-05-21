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21.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Политика, Россия, Украина

В Киеве по-прежнему требуют направлять «Поезда дружбы» в Крым


Украинский депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, анонсировавший в феврале 2014-го «поезда дружбы» с националистами в Крым, заявил, что сделал бы это снова, если была бы такая возможность.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, хоть фраза о «поездах дружбы» была, в некоторой степени, катализатором «Крымской весны», сегодня от этой идеи на Украине не отказались.

«Это был крик просящего в пустыне. Я понимал, что Крым сдается, власть сдает Крым… Почему я говорю – был крик? Потому что я был на связи с Крымом, я знаю, что были военные, были патриоты, я утверждаю, что были правоохранители, которые готовы были защищать Украину в Крыму. Их нужно было усилить.

Власть была несостоятельна. Если вы – неспособны отдать приказ военным, помогите нам, патриотам, сформировать и прийти на помощь тем, кто есть в Крыму…

Я еще раз повторюсь, это был крик в пустыне. Если бы вернуться туда, в тот день, 24 февраля 14-го года, я бы поступил так же. Более того, я пошел бы на Банковую, повел бы туда людей и требовал бы предоставить поезд, предоставить возможность прибыть в Крым», – заявил Мосийчук.

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