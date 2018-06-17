17.06.2018, Киев, Елена Острякова

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В Киеве победы Додона боятся больше, чем потери Одесской и Черновицкой областей

Претензии Румынии на украинские территории в случае ее объединения с Молдовой представляют для Украины меньшую опасность, чем победа на предстоящих парламентских выборах Социалистической партии президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом пишет сегодня киевский еженедельник «Зеркало недели».

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«В стремлении к объединению Молдовы и Румынии усматривают угрозу территориальной целостности самой Украины. Ведь наиболее рьяные адепты “Унири” рисуют карту Румынии в границах 1918–1940 гг., с южными районами Одесской и Черновицкой областей. Эти страхи активно подогревались российской пропагандой. Потому необходимо понимать: гораздо большую угрозу для современной Украины представляет победа пророссийских сил на грядущих парламентских выборах», – пишет издание.

По мнению сторонников объединения Молдовы с Румынией, оно дает возможность избежать возврата в сферу российского влияния, сообщает «Зеркало недели».

«Ведь наиболее рьяными идеологами молдовенизма выступают как раз пророссийские силы, прежде всего Партия социалистов и президент Молдовы Игорь Додон, соответственно и сам молдовенизм рассматривается (и не без оснований) как российский проект. По сути, в преломленной форме возрождается дилемма начала ХХ в. — воссоединение с Румынией или победа большевиков», – пишет еженедельник.

В статье также приводятся данные соцопросов, которые как в Румынии, так и в Молдове показывают, что за объединение выступает менее трети граждан обеих стран.