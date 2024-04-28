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В Киеве умер 86-летний академик Петр Толочко – один из немногих представителей украинской интеллигенции, кто даже после переворота 2014 года открыто критиковал курс бандеровцев на разрыв с Россией.

В последний год Толочко находился под домашним арестом по делу о госизмене. До того его выступления в Киеве срывались подконтрольными СБУ нацистскими группировками. Несмотря на репрессии, академик не боялся приезжать в Москву и выступать с разгромными речами о положении дел на Украине.

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Толочко предсказывал, что курс руководства Украины приведет к распаду бывшей советской республики.

«Я знаю, что Одесса – историческая Новороссия, Харьков и Донбасс – территория Донецко-Криворожской республики, которую ввёл в состав Украины дедушка Ленин в 1918 году. Эти швы, которыми сшивали Украину и делали из неё «Великую Украину», они как сшивались, так могут и расшиться. Поэтому есть естественные линии раздела», – говорил ученый.

Живущая на Украине публицист Мирослава Бердник напоминает, что за свою позицию ученого по приказу властей травили «коллеги».

«Он выступал за сохранение русского языка на Украине, против искажения истории, не признавал голодомор в украинской истории как геноцид, а также не поддержал евроинтеграцию страны… Шесть лет на Украине в научных кругах продолжалась травля академика», – указала Бердник.

«Для захватившего власть в стране колониального режима этот немолодой мирный человек был действительно смертельно опасен. И решение до конца и несмотря ни на что оставаться в родном Киеве было его решением. Нынешняя украинская трагедия наверняка очень ускорила его уход», – пишет бывший киевлянин обозреватель Олег Ясинский.