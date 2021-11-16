В Киеве под стенами Кабмина протестовали под красными флагами

Новости Украины

В Киеве у здания Дома правительства прошел митинг, в ходе которого его участники протестовали под лозунгом «Нет тарифному геноциду».

На акцию пришло около сотни человек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возмущённые киевляне пришли с плакатами «Нет тарифному геноциду», «Слуга, выходи, народ пришёл», «Землю продал, но угля не закупил», «Зе! Украина – не пианино».

Они обвинили Кабмин в работе олигархов и пожаловались на слишком высокие тарифы ЖКХ.

Митингующие потребовали от министров объяснений касательно высоких тарифов и цен. Также они попытались передать представителям Кабмина письмо со своими требованиями, однако из затеи ничего не вышло.

«Мы хотим донести мысль до власть имущих – если вы не хотите доводить ситуацию до крайности, мы предлагаем от общества инициативу – создать рабочую группу по снижению тарифов ЖКХ от общества. И чтобы в эту рабочую группу были включены профильные представители Кабмина.

Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы эта рабочая группа работала максимально открыто, чтобы все аргументы, которые представляет общество, тоже были публичными», – сказали протестующие.

«И мы хотим, чтобы у Кабмина также был публичный, внятный ответ на каждый наш вопрос – почему у нас настолько космические тарифы ЖКХ? Почему люди вынуждены платить абсолютно неприемлемую стоимость», – заявили митингующие.

Однако представители Кабинета министров никак не отреагировали на пришедших граждан, и митингующие начали выдвигать другие претензии к украинскому руководству.

«Единственная цель нашего правительства – вытащить побольше денег с наших карманов и максимально сократить население. Нас уже осталось 25 миллионов человек, из них 12 миллионов – пенсионеры. Эти пенсионеры тоже в скором времени сократятся, и лет через пять нас останется, как и планировали, миллионов 5-7 – чтобы обслуживать эту территорию, работать на заводах и шахтах, выращивать сельскохозяйственные культуры, добывать металлы, и отправлять это за границу. То есть, из нас делают колонию», – считают участники акции.

В завершение митинга они заявили о создании международной группы по борьбе с украинским геноцидом.

«Будет работать некоторое время инициативная группа для того, чтобы назначить посланника в ООН от украинского народа по борьбе с геноцидом украинского народа. И просить Ассамблею ООН вынести определённую резолюцию о прекращении геноцида украинского народа и о сотворённом геноциде 1990-2021», – пообещали собравшиеся.