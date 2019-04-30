В Киеве подозревают, что Facebook Зеленского захватили Муждабаев и Бабченко

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит разогнать свою команду, которая откровенно дискредитирует нового главу украинского государства.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поскольку всем, даже ежу голому понятно, что не будет толп россиян [за украинскими паспортами]. Это понятно и Порошенко, но поскольку он всё время придуривается, что он болван, на самом деле таковым не является, он умный человек, в отличии от многих других, и он понимает, что никакой очереди за украинскими паспортами не будет.

И это понимание, что Зеленский решил в ответ на выдачу российских паспортов людям, которые живут в непризнанных республиках, выдавать украинские паспорта россиянам и всем, кто живут в авторитарных режимах и так далее, реакция на это Путина – я считаю, что это троллинг. Он, кстати, думает, не предложить ли всем украинцам второй паспорт, что не является каким-то беспрецедентным делом во многих странах. Путин так и говорит: «Ты хочешь выдавать украинские, я буду выдавать российские, и все мы будем граждане одного пространства» – я считаю, что это не было программным заявлением Путина, а надеюсь, что это являлось троллингом Зеленского.

Даже не столько – Зеленского, я не верю, что Зеленский читал то, что там написано. Ясно, что это написано рукой российской либеральной элиты. Лексика абсолютно не свойственна Зеленскому и не свойственна Разумкову и другим ребятам, которые с ним рядом, это абсолютно российская терминология российской либеральной тусовки.

Во-первых, это хамский тон, и нет никаких оснований у Зеленского, он же переговоры хочет, разговаривать хамским тоном со значимой политической фигурой мирового уровня. Когда он говорит: «Я вам чего-то не советую», это просто смешно, как мальчик из детсада что-то советует или не советует нобелевскому лауреату», – заявил политолог.

«Если бы была только конструктивная часть письма-ответа, без всяких басен, что у нас свободная страна, свобода слова, ничего не ущемляется, ну, он же не совсем на улице нашёл свои мозги, слыхал о том, что есть люди, которые прямо пострадали за то, что они что-то не то писали в интернете или говорили – Муравицкий или Коцаба, всё это известно тысячу раз, или он не считает это важным.

Вот, написали, они про себя много думают, говорят, что это Белковский, что якобы он сотрудничает. Я неплохо знаю Белковского, мне кажется, что вряд ли, он умный человек. Вряд ли бы он так в открытую подставлял человека, на которого он работает. Я думаю, что это, скорее, люди уровня Бабченко или Муждабаева – вот они могли бы это написать. Это я так эмоционально воспринимают, потому что я за Зеленского голосовал!», – сокрушается эксперт.

«Вы делаете вывод с одной записи в Facebook!» – отметил ведущий программы.

«Нет, подождите, я слышал их выступления, а потом, не только он, есть представитель, которого порекомендовал Гриценко, который тоже говорит странные вещи. Может быть, он сильный, толковый, но он говорит то, что говорить не совсем адекватно», – подчеркнул Погребинский.

«Я буду ждать адекватности и эффективности столько, сколько можно будет ожидать, не становясь в оппозицию избранному президенту Зеленскому. Если я мог бы что-то подсказать, так пусть нашу программу слушает, уволь ребят, которые тебя подводят – вот это будет правильное, одно из первых хороших решений», – подытожил политолог.