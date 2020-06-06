В Киеве подозревают, что Зеленский торгуется с Москвой и «сливает» Крым

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе тайных переговоров с Москвой реализует план уступок России, в который входит и подача воды в Крым.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский политолог Михаил Бессараб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне внутреннеполитической борьбы на Украине прячется реализация плана настоящей капитуляции. То, что мы не видим, и глава Офиса президента Ермак публично про это не отсчитывается, это не означает, что не происходит каких-то нехороших вещей», – сказал Бессараб.

В качестве примера он привел недавний провал голосования в комитете Верховной раде по запрету подачи воды в Крым.

«Ермак реализует конкретный план уступок России. Я думаю, что существуют какие-то системные договорённости, одна из них включает в себя возобновление водоснабжение Крыма. Все депутаты от партии «Слуга народа», которые воздержались от голосования, фактически сыграли на руку России.

Это ответственность не этих депутатов, они в основной массе никто в этой фракции. Это ответственность тех, кто ставит им задачи. А ставит им задачи президент Зеленский и руководитель его офиса Ермак – это те люди, которые сегодня воплощают в жизнь план капитуляции перед Россией», – возмутился Бессараб.