В Киеве подрались из-за «завонявшейся шоколадки» Порошенко

18.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Один из кандидатов в депутаты Верховной рады в Киеве назвал экс-президента Петра Порошенко «завонявшейся шоколадкой» и призвал нового главу государства «загонять свиней в стойло».

Свое обращение к нынешнему президенту кандидат Александр Порядин написал на билборде в центре Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемый ЗЕ! Президент! Мы имеем вам сказать: Шоколадка испортилась и завалялась, пора менять обертку. Время свиней загонять в стойло», – говорилось в тексте на билборде.

Рядом с рекламным носителем были изображены свиньи за колючей проволокой, а также экс-президент Украины Петр Порошенко в виде Аленки с известной обертки шоколада.

Вскоре после появления баннера на место прибыли представители Киевской горадминистрации и полиция, которые потребовали снять щит. Порядин отказался, после чего между ним, его сторонниками и правоохранителями завязалась драка.