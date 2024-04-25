В Киеве подсчитали, что на всех уклонистов не хватает тюрем

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Украинский народ уже в открытую заявляет, что не собирается умирать ради интересов коррупционеров у власти.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в стране создаётся такая, что люди начинают массово говорить: «Мы не хотим защищать задницы этих коррупционеров. Мы хотим защитить свою страну, но не хотим защищать этих проходимцев у власти». Это уже в открытую говорят», – сказал Мосийчук.

Экс-депутат пожаловался, что ничего сделать с массовым недовольством населения Киев уже не сможет.

«А людей обвиняют, что они уклонисты, угрожают их закрыть. Но уже подсчитали – по состоянию на сегодня уже тюрем не хватит [на всех уклонистов]», – резюмировал он.