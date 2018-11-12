В Киеве подсчитали гигантские траты Тимошенко на саморекламу

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На рекламу предвыборной программы «Новый курс» партии «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко, потратила около 100 миллионов гривен за полгода, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют данные финансовых отчетов партии за II и III кварталы 2018 года, сообщает Комитет избирателей Украины.

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Отмечается, что в апреле-июне партия потратила на пропагандистскую деятельность 24,8 млн грн, в июле-сентябре — 73 млн грн.

«Именно в летний период началась активная реклама „Нового курса“, поэтому логично ожидать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели», — отмечают в КИУ.

В организации добавили, что такие расходы стали рекордными для партии и связаны с приближением выборов.

«Для сравнения: за весь 2016 год партия потратила только 19 млн. грн., за 2017 — 30 млн», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данным последнего финансового отчета партии, обнародованном 9 ноября, только в июле-сентябре «Батькивщина» потратила 53 млн. на рекламу по телевидению и 19 млн. — на наружную рекламу (билборды, ситилайты).

По данным организации, «Батькивщина» потратила на рекламу «Нового курса» деньги, полученные в качестве взносов в пользу партии.

Так, сообщается, что в июле-сентябре физические лица предоставили партии денежных взносов на 71 млн. грн., юридические лица — на 4 млн.

«Интересно, что значительная часть взносов граждан были одинаковыми по размеру. Так, физические лица 336 раз делали взносы для партии на сумму 148 тыс. грн. Интересно, что подобная ситуация уже имела место раньше — на парламентских выборах 2014 года. Тогда часть избирателей так же массово перечисляли партии деньги размером в 149 тыс. грн », отмечают в КИУ.

В Комитете избирателей отметили, что такие суммы (148-149 тыс. грн.) вряд ли являются случайными, поскольку таким образом те, кто вносил взносы, фактически избегают специальной финансовой проверки. Финансовая операция на сумму, равную или превышающую 150 тысяч гривен, подлежит обязательному финансовому мониторингу.