В Киеве подсчитали: Порошенко потратил на выборы вдвое больше Зеленского

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Промежуточные финансовые отчеты кандидатов в президенты свидетельствуют о том, что в течение 5 дней второго тура Петр Порошенко вложил в избирательную кампанию 100 млн. гривен, а его оппонент Владимир Зеленский — 44,6 миллиона, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщает общественное движение «ЧЕСТНО».

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В частности, опубликованы промежуточные финансовые отчеты кандидатов о поступлениях и расходах с 7 по 13 апреля. Данные отчеты не являются исчерпывающими, ведь оба кандидата не подавали окончательных отчетов за первый и второй тур выборов.

Отмечается, что Порошенко, как и в первом туре, финансирует свою избирательную кампанию самостоятельно.

Согласно отчету, он вложил в кампанию еще 100 млн. гривен. В движении сообщают, что с учетом первого тура, Порошенко потратил на кампанию уже более полумиллиарда гривен.

Кампанию Зеленского во втором туре на 100% финансировала партия «Слуга народа».

«Всего в период с 7 по 13 апреля она перечислила в избирательный фонд Зеленского 45 млн. гривен», — говорится в сообщении. За оба тура выборов Зеленский официально собрал около 147 млн.

За 5 дней кампании в Зеленского потратили почти все собранные средства, а у Порошенко осталось 2,9 миллиона.

Среди расходов, оба кандидата оплатили по 16 млн. гривен за телерекламу на ТРК «Украина». В целом, во втором туре Зеленский и Порошенко большинство денег отдают на телерекламу.

Также Порошенко заплатил 540,17 тысяч гривен НСК «Олимпийский» за ведение там предвыборной агитации. «ЧЕСТНО» отмечает, что, вероятно, это была оплата за мероприятие с его участием, которое состоялось 14 апреля.

Сообщается, что о расходах между 19 и 31 марта, кандидаты, которые вышли во 2-й тур, будут отчитываться уже после выборов. В этих отчетах будет информация и о расходах кандидатов за даты от 14 до 21 апреля.