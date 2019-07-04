В Киеве подсчитали, сколько националистов пройдет в следующую Раду

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

После парламентских выборов на Украине ничего не изменится, так как около половины будущего состава Верховной рады будут националистами из разных партий.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Националисты в Раде будут, и немало, поскольку в Раду с очень большой вероятностью проходит Порошенко, проходит Тимошенко. В их составе большинство – более или менее – умеренные националисты. В Раду, скорее всего, проходит «Голос», в котором 90%, включая Вакарчука, националисты. Так что, я думаю, с большой вероятностью половина будущего состава Верховной рады будут националистами, хотя и будут называть себя патриотами, национал-демократами. В этом смысле всё останется по-прежнему», – сказал эксперт.

По его мнению, националисты очень опасны, и даже президент Владимир Зеленский будет вынужден идти у них на поводу из страха за собственную жизнь.

«Но в Раду, действительно, не проходят «Национальный фронт», «Свобода», плюс ещё мелкие националистические партии. Но это не значит, что националистов там не будет. И Зеленскому их надо бояться, они реально опасны. До тех пор, пока он говорит «Я против России, я за НАТО,» ему меньше оснований бояться. Но если он позволит себе сказать что-то противоположное, то очень надо бояться, чтобы его просто не убили», – резюмировал Погребинский.