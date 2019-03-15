До украинцев дошло: Россия не развалится

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Москва давно готовилась к возможным санкциям и кризису, накопила большие резервы и создала запас прочности. Об этом в эфире украинского интернет-канала «Хвиля» заявил российский политолог Дмитрий Некрасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какого-то серьёзного кризиса (в России – прим. ред.), при таких безумных запасах резервов и бюджетов, просто не может быть. Государство готовилось к долгой зимовке, к тому, что на них со всех сторон будут давить, что сейчас они максимально готовы. Никогда российское правительство не было так готово и устойчиво к санкциям и любым другим вещам, как сейчас. Поэтому я даже не могу придумать картинку, которая может спровоцировать серьёзный, катастрофический кризис», – отметил он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Некрасова, у российского бюджета такой большой запас прочности потому, что Москва избавляется от долларов и закупает золото, благодаря чему РФ не страшны ни санкции, ни глобальный кризис.

«Они готовятся к тому, что завтра может наступить плохо – то ли нефть упадёт, то ли какой-то глобальный кризис, то ли санкции ещё ужесточат. С точки зрения бюджета Российская Федерация никогда не была так готова к кризису, как сейчас. То есть запас прочности огромный, очень много денег лежит просто в кубышке.

Тем более, они и кубышку сменили на золото. Последние несколько лет российский Центробанк крупнейший закупщик золота в мире, резервы постоянно растут, потому что они боятся, что доллары арестуют или ещё что-то. поэтому кубышку они накапливают», – добавил Некрасов.

Украинский политолог Юрий Романенко, комментируя слова своего российского коллеги, резюмировал, что надежды на развал РФ не оправдались.

«В Украине существует много людей, которые ждут, что Россия вот-вот развалится, и после этого произойдет нечто такое, что превратит Украину в процветающее государство. Эта беседа с российским экономистом Дмитрием Некрасовым будет холодным душем на тех, кто ожидает скорого коллапса Российской Федерации», – комментирует Романенко.