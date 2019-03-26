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26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, Украина
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В Киеве подсчитали живые и мертвые души Порошенко

Журналист киевского интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило подсчитал, на какой процент голосов может рассчитывать Петр Порошенко с учетом пропаганды и механизмов подкупа избирателей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом журналист написал в своем блоге в соцсети.

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“Кто будет голосовать за Порошенко? Во-первых это люди, финансовое благополучие и свобода которых зависят от Порошенко. Свинарчук, Насиров, Кононенко, расставленные ими в регионах «смотрящие» и чиновники, их семьи, челядь и обслуга. Это пара процентов голосов.

Во-вторых, пенсионеры и малоимущие, купленные подачками из бюджета. Плюс «Сетка» – люди, купленные просто за нал. Все вместе это до 5 процентов голосов.

И, наконец, самая интересная группа – упоротые. Люди, девиз которых «умрем с голоду назло России». Это не обязательно забитые бандеровцы откуда-то из-под Коломыи. Часто это вполне благополучные представители киевского офисного планктона. Вот просто люди так специфически понимают интересы страны – бывает. На выборах 2009 года именно они голосовали за Ющенко, дав ему те самые 5%. В этот раз их вряд ли сильно больше, что, кстати, радует.
Таким образом и получается 12% Порошенко, дающие с учетом явки 18% на участках.

Больше у Порошенко голосов нет и взять их негде”, – резюмирует журналист.

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