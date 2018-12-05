В Киеве подстрекают ЕС к еще одной санкции против России

05.12.2018, Киев, Игорь Петров

Европейский Союз должен объявить бойкот в своих портах на прием судов российской танкерной компании Sovcomflot (SCF) Group в ответ на задержание украинских катеров возле Керченского проливе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский эксперт Михаил Гончар, президент «Центра глобалистики «Стратегия XXI», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россию надо бить по ее болевым точкам. Россия финансирует свою агрессию из экспортных денег. Есть возможность призвать ЕС к ограничениям на прием танкеров Sovcomflot (SCF) Group, это государственная судоходная компания, одна из крупнейших в мире, это номер 9 в табели о рангах, которая занимается перевозками нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа, там 120 нефтеналивных танкеров, 13 газовозов. Им должен быть объявлен бойкот в портах ЕС.

Украина должна позаботиться об этом по дипломатическим каналам, опубликовав соответствующее обращение, за, собственно говоря, некорректное морское поведение России. Она должна получить бойкот со стороны международного сообщества, европейских стран, с тем, чтобы направить их на путь праведный, условно говоря», – сказал Гончар.