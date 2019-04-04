В Киеве подстрекают НАТО: Прите на Россию, не бойтесь Путина

04.04.2019, Киев, Игорь Петров

В руководстве НАТО затягивают с принятием конкретного решения по противодействию усилению России на Черном море. Североатлантический альянс не должен опасаться предостережений из Москвы о новых российских вооружениях и переброске современных самолетов в Крым.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Павел Лакийчук, глава «Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последний год точкой бифуркации стала ситуация на юге Украины, в Черном море. НАТО долго решало, какую позицию занять.

Мы благодарны оперативному соединению эсминцев, которое зашло в Черное море и помогает нам обеспечить невмешательство нашего северного соседа в наш исторический сложный период.

Но до сих пор нет стратегии НАТО относительно Черного моря. Мы надеемся, что на днях, в конце концов, будет объявлено решение, как будет действовать НАТО в Черном море.

Благодарим руководство НАТО, по крайней мере, за месседж – что они готовы обеспечивать безопасность судоходства в Азовском и Черном море, хотя не очень понятно пока, как это будет происходить.

Мы хотим рекомендовать им не очень смотреть на российские заявления на тему ответа альянсу своим чудо-оружием – на расширение присутствия в Черном море. Генерал-губернатор, генерал-сенатор российский, заявляя про перебрасывание стратегических бомбардировщиков в Крым, может напугать этим только жителей Воронежской области, потому что в штаб-квартире НАТО находятся военные специалисты, которые понимают, что эти заявления, как минимум, преувеличение, потому что есть оперативное искусство и тактика, которые исключают возможность такого использования», – сказал украинский эксперт.