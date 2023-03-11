В Киеве подтверждают планы Запада открыть второй фронт при помощи Грузии

Анатолий Лапин.  
11.03.2023 15:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 143
 
Война, Грузия, Дзен, Кавказ, Политика, Россия, Украина


Протесты в Грузии могут привести к тому, что после смены власти эта страна начнет боевые действия против Абхазии и Южной Осетии.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Протесты в Грузии могут привести к тому, что после смены власти эта страна начнет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Бортника, Грузия важна Западу как очередная точка нестабильности у границ России. Кроме того, там есть оружие и боеприпасы, которые остро необходимы Украине.

«Грузия важна с точки зрения создания дополнительного кризиса для России на Кавказе. Я не исключаю, что вслед за протестами, в случае смены власти, новое грузинское руководство может начать планирование операции по освобождению Южной Осетии или Абхазии, повторить войну 08.08.08.

Может попытаться в силу того, что российские силы оттянуты из региона, у России недостаточно сил для того, чтобы одновременно действовать на нескольких театрах боевых действий.

Кроме того, Грузия обладает достаточно неплохими запасами вооружений, которые тоже были бы полезны Украине даже в случае отсутствия войны на Кавказе.

Я не хочу далеко заходить, но, чтобы вы понимали, те люди, которые планируют такие вещи, они мыслят глобально, они переставляют фишки на карте, и Грузии при этом может быть отведена заметная роль», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть