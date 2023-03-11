В Киеве подтверждают планы Запада открыть второй фронт при помощи Грузии

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Протесты в Грузии могут привести к тому, что после смены власти эта страна начнет боевые действия против Абхазии и Южной Осетии.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, Грузия важна Западу как очередная точка нестабильности у границ России. Кроме того, там есть оружие и боеприпасы, которые остро необходимы Украине.

«Грузия важна с точки зрения создания дополнительного кризиса для России на Кавказе. Я не исключаю, что вслед за протестами, в случае смены власти, новое грузинское руководство может начать планирование операции по освобождению Южной Осетии или Абхазии, повторить войну 08.08.08. Может попытаться в силу того, что российские силы оттянуты из региона, у России недостаточно сил для того, чтобы одновременно действовать на нескольких театрах боевых действий. Кроме того, Грузия обладает достаточно неплохими запасами вооружений, которые тоже были бы полезны Украине даже в случае отсутствия войны на Кавказе. Я не хочу далеко заходить, но, чтобы вы понимали, те люди, которые планируют такие вещи, они мыслят глобально, они переставляют фишки на карте, и Грузии при этом может быть отведена заметная роль», – заявил Бортник.