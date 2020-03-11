11.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Криминал, Происшествия, Украина
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В Киеве поймали боевика ИГИЛ

СБУ отрапортовала о задержании в Киеве объявленного в международный розыск боевика террористической организации ИГИЛ, который накануне нелегально прибыл на Украину с целью уклонения от уголовного наказания.

Пресс-служба СБУ сообщает, что на территории Украины иностранец присоединился к этнической группировке, причастной к совершению особо тяжких преступлений.

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Сейчас решается вопрос об экстрадиции боевика.

В конце января правоохранители провели обыск в мечети Киева, прихожанами которой является бежавшая на Украину верхушка запрещенного в РФ меджлиса. По результатам проверки были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

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