В Киеве поймали боевика ИГИЛ

11.03.2020, Киев, Михаил Рябов

СБУ отрапортовала о задержании в Киеве объявленного в международный розыск боевика террористической организации ИГИЛ, который накануне нелегально прибыл на Украину с целью уклонения от уголовного наказания.

Пресс-служба СБУ сообщает, что на территории Украины иностранец присоединился к этнической группировке, причастной к совершению особо тяжких преступлений.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сейчас решается вопрос об экстрадиции боевика.

В конце января правоохранители провели обыск в мечети Киева, прихожанами которой является бежавшая на Украину верхушка запрещенного в РФ меджлиса. По результатам проверки были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.