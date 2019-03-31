В Киеве поймали пьяного главу избиркома: «Я свободный человек!»

31.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В Подольском районе Киева один из избирательных участков открылся с часовым опозданием из-за нетрезвого главы избирательной комиссии.

Об этом сообщает телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Приехавшая на место полиция проверила трезвость главы УИК с помощью алкотестера, который подтвердил состояние алкогольного опьянения, в результате чего председатель комиссии был отстранен от выполнения своих обязанностей.

«Я в 5 утра отказался от проведения выборов, не нашел общий язык со своим штабом. Мне позвонили и уговорили: «Открывай, ты срываешь выборы, будь ответственным». Я приехал, начал процедуру согласно протоколу, не выдержано было время. Действительно, вчера вечером, когда все закончили, мы посидели, это было полтора литра пива – три бокала. Не спорю, я свободный человек», – рассказал бывший глава избирательного участка Александр Коновалов.