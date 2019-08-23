В Киеве показали видео с очередями авто украинцев, рвущихся на отдых в Крым

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Госпогранслужбе Украины показали очереди из украинских авто на границе между материковой территорией и Крымом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее видео опубликовано на странице Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ.



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При этом украинские пограничники заявили, что очереди наблюдаются из-за действий российских силовиков.

“Российские силовики искусственно создают накопление транспорта для демонстрации “туристического сезона” на полуострове”, – заявили в ГПСУ.

В ГПСУ уточнили, что сегодня в очереди на КПВВ Чонгар в Херсонской области стояли около 250 автомобилей. Несмотря на это, за полные сутки 22 августа на полуостров всего проследовало порядка четырех сотен автомобилей.

“По словам граждан, оккупанты осматривают почти все транспортные средства, совсем не торопясь это делать, из-за чего образовалась искусственная очередь”, – добавили в украинской Госпогранслужбе.