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На Украине усиливается мобилизационный террор, в результате чего на фронт отправляют людей, задействованных в военном производстве.

Об очередном скандальном случае сообщила украинская компания Ptashka Drones, лишившаяся в результате рейда ТЦК одного из ведущих своих разработчиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА прямо по дороге к работе. До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов», – говорится в сообщении.

Утверждается, что сотрудникам ТЦК показали все необходимые документы и объяснили ситуацию.

«Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот «стрелок» будет более полезным», – жалуются производители дронов.