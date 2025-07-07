В Киеве похвалили недобитого террориста Пономарёва за неуёмное стремление развалить Россию

Вадим Москаленко.  
07.07.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


У России практически нет внятной «оппозиции», кроме беглого экс-депутата Госдумы, террориста и экстремиста Ильи Пономарёва, который разделяет все убеждения бандеровцев в отношении РФ.

Об этом говорили участники посвящённой «деколанизации России» панельной дискуссии в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России практически нет внятной «оппозиции», кроме беглого экс-депутата Госдумы, террориста и экстремиста Ильи...

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«Какие факторы могут повлиять на то, чтобы Россия взорвалась и была деколонизирована? Во-первых, наличие мощой политической оппозиции. К сожалению, она или в эмиграции, она слабая и разрозненная. А самое главное, она не готова к радикальным изменениям своей политики. Она пророссийская и проимперская. Потому что, став властью, она будет проводить – помните идею Чубайса о «либеральной Российской империи», вот в таком виде они будут пытаться проводить свою деятельность.

Они не готовы к военной борьбе, те части РДК, которые борются с Россией на войне, они никак не связаны с российской оппозицией», – вещал экс-министр молодежи и спорта Украины, «кандидат политических наук» Игорь Жданов.

Однако сотрудник Джеймстаунского фонда, автор книги «Инструкция по растерзанию России», американец польского происхождения Януш Бугайский, возразил, что есть «оппозиционер», который полностью поддерживает «деколонизацию».

«Преимущественно эта либеральная оппозиция дискредитирована. Тут уже говорили, что нет в России оппозиции, которая бы выступала за широкие процессы демократизации, и у них нет широкой поддержки. Единственный человек, с которым я работаю, это Илья Пономарёв, который из оппозиционеров имеет политическую легитимность, имеется в виду выборность. И Илья абсолютно открыт к этой идее о том, что другие государственные образования РФ, как, например, Ингушетия или Ичкерия, должны быть независимыми»,– вещал Бугайский.

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