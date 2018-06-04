04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве похвастались: Украина вошла в тройку мировых лидеров по экспорту меда

В прошлом году Украина вошла в тройку мировых лидеров по экспорту меда, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом национальный консультант продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Анна Бурка написала в Facebook.

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“Китай остается бессменным лидером среди мировых экспортеров меда с удельным весом в общем объеме экспорта, равном 19%. С существенным отрывом за Поднебесной следуют Аргентина и Украина, с практически равной долей – по 10%. В итоге, в 2017 году на топ-троицу приходилось около 40% всех объемов экспорта”, – отметила эксперт.

Она отметила, что на фоне первой десятки экспортеров особенно выделяется Новая Зеландия. Несмотря на относительно небольшие объемы экспорта меда – всего 11,1 тысяч тонн – средняя стоимость его превышает 24,32 долларов США за килограмм. Объяснение этому феномену достаточно простое – поставки меда мануки (одного из самых дорогих видов меда). Кроме того, 80% меда, который идет на экспорт – это фасованная продукция.

“В Украине практически весь экспортируемый объем – in bulk. При этом, в ценовом сегменте Украина конкурирует с Китаем, Вьетнамом, Аргентиной и Индией”, – подчеркнула Анна Бурка.

Около половины всего объема импортируется странами Европейского Союза. Среди них наибольшие объемы импортируют Германия (12%), Великобритания (6%) и Франция (6%). Вторым крупнейшим покупателем меда являются США – 30% от общемирового объема. Далее со значительным отставанием идут Япония, Китай и Саудовская Аравия.