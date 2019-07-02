В Киеве полдня искали взрывчатку во всех детсадах

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня днем полиция проверяла информацию о том, что в Киеве заминировали все детсады, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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“На электронный адрес ГУ ГСЧС Украины в Киеве около в 11:18 поступило сообщение о заминировании всех детских садов в Киеве. Сейчас проводится проверка”, – сказали в пресс-службе.

2 июля в Шевченковском районном суде Киева проводилась эвакуация работников и посетителей суда в связи с сообщением о заминировании здания суда.

За пять месяцев 2019 года в Киеве начато почти 200 уголовных производств по фактам заведомо ложных сообщений о заминировании.