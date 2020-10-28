В Киеве полицаи пытались вырвать из рук ветеранов Знамя Победы

28.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве полицейские набросились на участников акции, приуроченной ко Дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Столкновение произошло, когда люди пытались развернуть Знамя Победы у Вечного огня в Парке Вечной Славы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициировали акцию Антифашистский комитет Украины, фонд правозащитницы Елены Бережной, ветеранские организации.

В ходе перепалки Бережная пыталась вразумить полицию, что место захоронения, вокруг которого проводилось мероприятие, не попадает под закон о декоммунизации.

Развернуть флаг активно мешала присутствующая на всех массовых мероприятиях так называемая Полиция диалога.

«У тебя где дед с бабкой воевали, в «Галичине»?» – возмущался один из ветеранов в адрес представительницы «диалога».

«Под каким флагом Победу одержали, знаете?» – спрашивала другая участница акции памяти.

«Полицейские набросились просто как псы, сначала была словесная перепалка, потом они пытались вырвать знамя из рук, некоторые снимали происходящее на телефон. Тем не менее, мы отбились, нас было больше», – рассказал «ПолитНавигатору» один из координаторов Антифашистского комитета Михаил Кононович.

На уточняющий вопрос, была ли эта провокация похожа на предыдущие попытки сорвать подобные акции, собеседник подчеркнул, что сегодня полиция действовала с особым цинизмом.

«Раньше они подсылали националистов, а сами оставались наблюдателями в стороне. Однако сегодня они никого не привлекали, действовали совершенно открыто, бросались на ветеранов, на пенсионеров. Среди прочих особую активность проявлял работник полиции Киева Чернявский. Однако нам удалось отбить и развернуть Знамя Победы», – сказал Кононович.

«Я хотел бы напомнить, что солнце восходит с Востока, – заявил в своей речи руководитель Антифашистского комитета Украины Георгий Буйко. – Освобождение Украины, в рядах армии которой воевало около 10 миллионов граждан Украины, не в состоянии заставить нас это забыть, даже если полицейские будут сейчас нам вбивать совершенно другие бредовые мысли».

«Они (немецко-фашистские захватчики – ред.) думали, что они будут вечны, как и некоторые сегодня думают, что они вечны. Но наша история, наши деды, отцы заставляют нас обращаться с праведным словом ко всем остальным гражданам Украины и, прежде всего, к молодёжи. И молодёжь здесь, с нами, она будет нести это знамя, против которого кидались сегодня на Аллее павших героев Советского Союза полицейские. Позор!» – добавил Буйко.

Инцидент прокомментировал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко

«Сегодня в Киеве, в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, развернулась самая настоящая битва за Знамя Победы. Современные потомки нацистов пытались вырвать из рук ветеранов ВОВ священный символ Победы. Конечно, силы оказались неравными – куда нынешней прозападной молодёжи тягаться с силой воли и неискоренимым стремлением к Победе наших дорогих ветеранов. Им таки удалось, пусть и ненадолго, развернуть Знамя Победы возле Вечного огня», – цитирует слова депутата его пресс-служба.

«Отрицание собственной истории – это осознанное преступление, а не просто шаг к деградации. Более того, неуважение страны к собственным гражданам, молодёжи – к ветеранам, многие из которых отдали свои жизни за их мирное сегодняшнее существование, говорит о глубокой деморализации общества», – добавил депутат.

При этом он выразил уверенность, что Знамя Победы обязательно поднимется над Киевом и Одессой.

«Наши города завоевали звание городов-героев кровью советских граждан, и никакие бандеровские упыри не смогут перечеркнуть нашу историю, как бы ни старались! Настоящие Герои бессмертны, память о них и поможет жителям Украины восстановить справедливость и прекратить разгул национализма. А мы им обязательно в этом бою за справедливость продолжим помогать», – заключил Андрей Козенко.