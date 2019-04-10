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10.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Общество, Происшествия, Украина
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В Киеве полицейский спецназ разогнал разбушевавшихся националистов

В Киеве у клуба «Stereoplaza» произошла массовая драка между противниками и сторонниками выступления российских звёзд в Киеве. Прибывшие на место прибыли полицейские и спецназ задержали около 30 человек.

Соответствующая видеозапись была опубликована на YouTube-канале
«dtp.kiev.ua», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На место прибыли полицейские и сотрудники спецподразделений, которые задержали около 30 человек.

Также спикер УНА-УНСО Назар Приходько заявил на своей странице в Facebook, что «победу» в драке одержали националисты.

Видеозапись этой же потасовки, но с другого ракурса, была также опубликована на странице в Facebook «Igor Zinkevych».

Отметим, радикальная общественная организация «Щит и меч» выступила резко против выступления российских артистов на Украине, в персс-службе даже заранее анонсировали атаку киевского клуба «Stereoplaza».

«Мы говорим «НЕТ!» сотрудничеству с российскими певцами! Концерт-холл «Stereoplaza», несмотря на войну с Россией, до сих пор приглашает российских исполнителей на концерты! Пока наши ребята защищают границы от врага на Востоке, подобные заведения приглашают врагов прямиком в центр столицы на сцену. Зарабатывают деньги на крови, сотрудничая с людьми, которые настроены против Украины.

Организация «Щит и Меч» выступает категорически против бизнеса на крови! Достаточно оплачивать украинскими деньгами пули для российских автоматов!

Завтра мы начинаем атаковать «Stereoplaza», будем требовать прекращения такого «сотрудничества» с врагом! Призываем всех неравнодушных приобщиться и стать с нами рядом в борьбе против бизнеса на крови», – заявили в пресс-службе.

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