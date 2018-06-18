18.06.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве полно старых авто, которые могут использоваться для терактов

Заброшенные машины, которые есть во многих киевских дворах, могут быть использованы для террористических актов. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По оценкам многих европейских институций градус террористических угроз остается очень высоким. Украина входит в десятку государств по уровню террористических угроз. Но публичные комментарии всех руководителей правоохранительной системы по этому поводу таковы, что они в основном политизируют эту проблему, связывая ее с угрозами с востока, с «рукой Кремля».

Есть точки зрения иного порядка, которые высказывают эксперты, говоря о том, что проблемы эти являются нашими, национальными проблемами, и природа высокой террористической опасности, присущая сегодня украинскому обществу, имеет наше собственное происхождение.

Давайте честно признаем, что столица – большая мусорная яма, каждый двор завален старыми машинами. Вопрос – в том, что эта бесхозность – вина как коммунальных служб, так и правоохранительной системы. Невнимание коммунальных служб к проблеме брошенного транспорта существует десятилетиями. Все эти машины с «евробляхами» потом тоже будут где-то благополучно выбрасываться. Этот ржавый автопарк может потенциально использоваться как место для «закладок», для террористических действий», – сказал эксперт.