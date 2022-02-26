В Киеве полный коллапс – Зеленского обвиняют в нацизме

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Новости Украины

В Киеве наступил транспортный коллапс, а ситуация в городе намеренно подталкивается к гуманитарной катастрофе.

Об этом на своей странице в соцсети пишет бывший киевлянин, покинувший Украину в 2014-м году, Андрей Селезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Селезова, в Киеве полностью остановился общественный транспорт, закрыты аптеки, магазины и поликлиники.

«Из района Позняки сообщают, что не работает вообще ничего. Закрыты все магазины и аптеки, кроме одной, в которую очередь как в мавзолей. Не ходит городской транспорт и метро, которое превратили в бомбоубежище. Не работают поликлиники. За поездку на такси от окраины в центр города требуют сумму эквивалентную 100 долларам. По непроверенным сведениям, не работает также Юго-Западная железная дорога в Левобережной части Украины, это от Киева на Нежин, Конотоп и Зерново. Сказали также, что ж/д объекты никто не охраняет, по крайней мере, в Сумской и Черниговской областях. Возможно их разграбление мародерами. Киевская преступная власть, решив оборонять Киев, этот громадный восточноевропейский мегаполис, совершает тем самым военное преступление, заведомо подставляя под удар сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Им нужна кровь, ненависть, хаос и полное разрушение инфраструктуры, и в этом они превзошли даже гитлеровских нацистов», – заявил Селезов.