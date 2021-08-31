В Киеве поминали нацгвардейцев, убитых под Верховной радой гранатой неонациста

31.08.2021 22:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве у Верховной рады прошли мероприятия в память четырех нацгвардейцев, которые шесть лет назад погибли под зданием украинского парламента в результате взрыва боевой гранаты, брошенной одним из радикалов – участником уличных беспорядков.

В церемонии приняли участие спикер Рады Дмитрий Разумков, зампред парламента Елена Кондратюк, новый глава МВД Денис Монастрыский, а также командующий Нацгвардией Николай Балан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Поминальную панихиду провели военные капелланы раскольничьей «ПЦУ».

После минуты молчания участники мероприятия возложили возложения цветы к мемориальной доске, установленной в память о погибших, после чего состоялся торжественный марш воинских подразделений Нацгвардии.

Напомним, 31 августа 2015 года во время массовых беспорядков под Верховной радой, которая голосовала за закон об особом статусе ЛДНР (так и не вступивший реально в силу) один из протестующих националистов бросил боевую гранату, в результате чего погибли четверо стоящих в оцеплении нацгвардейцев.