Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
31.08.2021 22:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Криминал, нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве поминали нацгвардейцев, убитых под Верховной радой гранатой неонациста

Новости УкраиныВ Киеве у Верховной рады прошли мероприятия в память четырех нацгвардейцев, которые шесть лет...

В Киеве у Верховной рады прошли мероприятия в память четырех нацгвардейцев, которые шесть лет назад погибли под зданием украинского парламента в результате взрыва боевой гранаты, брошенной одним из радикалов – участником уличных беспорядков.

В церемонии приняли участие спикер Рады Дмитрий Разумков, зампред парламента Елена Кондратюк, новый глава МВД Денис Монастрыский, а также командующий Нацгвардией Николай Балан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Поминальную панихиду провели военные капелланы раскольничьей «ПЦУ».

После минуты молчания участники мероприятия возложили возложения цветы к мемориальной доске, установленной в память о погибших, после чего состоялся торжественный марш воинских подразделений Нацгвардии.

Напомним, 31 августа 2015 года во время массовых беспорядков под Верховной радой, которая голосовала за закон об особом статусе ЛДНР (так и не вступивший реально в силу) один из протестующих националистов бросил боевую гранату, в результате чего погибли четверо стоящих в оцеплении нацгвардейцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть