В Киеве поминали первых погибших майданщиков – униаты объявили их «мучениками»

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Новости Украины

В Киеве сегодня прошло шествие, посвященное памяти первых погибших участников Евромайдана, которые впоследствии были причислены к так называемой «Небесной сотне». Мероприятие включало молебен, который прошел возле памятного знака на месте гибели участника антиправительственных выступлений Сергея Нигояна – этого «активиста» армяно-украинского происхождения застрелил неизвестный снайпер.

«Мы сегодня вспоминаем первых мучеников, которые отдали свою жизнь, и тех, кто забирал их жизнь и думал, что кровь, которая прольется на улицах Киева, устрашит тысячи. А тысячи своим страхом заразят других, и Майдан разбежится перед страхом смерти. Они забыли, что кровь мучеников – это семя. Она порождает память. Она вдохновляет», – заявил один из священнослужителей-униатов, принимавших участие в акции.

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На месте, где погиб белорусский националист и боевик УНА-УНСО Михаил Жизневский – выступил с речью представитель диаспоры.

«Он принес жертвы во имя Украины и Белоруссии. Мы понимаем, что его смерть была и во имя белорусов. И без Белоруссии не будет вольной и свободной Украины», – сказал выступающий.

Поэтесса Татьяна Домашенко, назвавшая себя автором словосочетания «Небесная сотня», читала собравшимся свои стихи.

Шествие проходило по уже сложившемуся маршруту – от Лядских ворот по Крещатику в сторону Европейской площади и затем по улице Михаила Грушевского до стадиона «Динамо» к Мемориалу памяти погибших киевлян-участников АТО/ООС и к Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого.

Акция проводится с 2015 года. Впервые ее провела Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян.