В Киеве Помпео чтил карателей и закрывался с Пристайко

31.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе своего визита в Киев госсекретарь США Майк Помпео провёл закрытую встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, в ходе которой обсудил продолжение антироссийской политики.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пристайко и Помпео встретились в присутствии журналистов, сфотографировались, после чего прессу попросили на выход.

В пресс-службе МИД уточнили, что стороны обговорили «вопросы дальнейшего сотрудничества по восстановлению суверенитета и территорий Украины, а также обсудили укрепление обороноспособности, продвижение внутренних реформ и развитие экономики».

«Вадим Пристайко выразил глубокую благодарность администрации и конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

Майкл Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме.

Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки», – говорится в сообщении.

После переговоров Вадим Пристайко и Майк Помпео возложили цветы к мемориалу, посвященному погибшим участникам карательной операции против республик Донбасса.