В Киеве поняли, зачем Медведчук летает в Москву

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Поездки близкого к Порошенко и к российской власти лоббиста Виктора Медведчука на переговоры в Кремль не помогут освободить украинских моряков.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политический эксперт Руслан Бизяев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он считает, что в ситуации, когда вероятный победитель выборов предлагает убрать Медведчука из переговорного процесса, его действия — явная попытка сыграть на опережение, доказав свою нужность.

«Во-первых, вопрос передачи до вынесения приговора судом РФ в принципе невозможен. А отношении моряков сейчас осуществляется только предварительное следствие, срок которого продлен до мая 2019 года, то есть до президентских выборов в Украине. С точки зрения россиян они никакие не военнопленные и не политзаключенные, а нарушители границы, за что наказывают лишением свободы до шести лет», — говорит Бизяев.

В то же время на Украине, отмечает эксперт, сформирована совершенно иная трактовка событий и официальный Киев позицию России не признает, следовательно, автоматически не признает и решение суда. При этом, по словам Бизяева, международные конвенции предусматривают, что признание приговора суда — обязательное условие для того, чтобы моряков передали в Украину, для отбывания наказания по месту гражданства.

«По уголовному праву Украины действия военных, отправленных штурмовать Керченский пролив для громкого инцидента, должны признаваться преступлением. А у нас их, еще раз подчеркну, считают военнопленными. Другое решение все изменит, но может быть только политическим и это компетенция уже другой власти. Остается последний вариант: решение суда и высочайшее помилование. Но когда Путин сможет это сделать неизвестно, суд может длиться и до осени. Так зачем тогда его беспокоит кум из Киева?» — говорит Бизяев.

По его мнению, единственный разумный вариант ответа – “от отчаяния”.

«Пока президентом был Порошенко, канал связи с Москвой позволял какое-то время одному создавать напряжения, отправляя людей в плен, а второму их как бы снимать, освобождая. Ну, мы помним: камуфляж, летное поле, приветственные слова. Теперь оба никому неинтересны. И в принципе в Кремле все равно с кем договариваться, лишь бы это был вменяемый человек, которому не нужны посредники. А не как сейчас», — резюмирует эксперт.