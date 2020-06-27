В Киеве пообещали: Крымом будут править меджлисовцы

27.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров пообещал, что после победы Киева над «агрессором» и возвращения Крыма в состав Украины, полуостров будет отдан на откуп меджлисовцам.

Об этом он заявил в ходе митинга в честь Дня крымско-татарского флага, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни у кого не должно быть сомнений, что когда будет восстановлен государственный суверенитет Украины над Крымом, крымско-татарский национальный флаг будет поднят над полуостровом рядом с государственным флагом Украины в качестве официального флага крымско-татарской национальной автономии. Будет только так, и никак иначе», – пообещал он.

Также экстремист призвал заставить Владимира Зеленского и его команду объединиться со своими политическими оппонентами ради возвращения Крыма в состав Украины.

«У крымских татар, как и у всех нас, украинцев, есть один враг, и он находится в Кремле. Его фамилия – Путин. У нас есть страна-агрессор, она называется Российской Федерацией.

Проблема восстановления суверенитета над Крымом должна объединить Украину и украинское общество вокруг задачи восстановления территориальной целостности.

Свары внутри между теми или другими ветвями власти, между разными партиями нам не только не нужны – они нам не дадут вернуть Крым. Да, мы можем быть недовольны президентом, народными депутатами, правительством, или отдельными политиками. Но наша задача – заставить их объединиться вокруг одного врага. И имя этого врага – Путин. Выполним эту задачу, вернём Крым и вернёмся домой. Я хотел бы, чтобы из этого мы все исходили», – добавил Чубаров.