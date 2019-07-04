В Киеве попередники проклинали попередников за угробленные порты и авиаотрасль страны

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

За пять лет харьковский «Антонов» не создал ни одного самолёта, запорожская «Моторсич» похоронила вертолётный потенциал, а украинское портовое хозяйство парализовали административные операторы.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали представители политсил, нацелившихся попасть в новую Верховную Раду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить за «Антонова», пять лет ни одного самолёта! Будем ждать, что туда кто-то придёт и закажет самолёты? Не закажет. Может государство заказать? Может. Даже гражданские, для использования между областными центрами, и так далее. Военные? Значит, военные транспортные самолёты, но это роль государства. Чуда не будет», – заявил в ходе дискуссии бывший член «Самопомощи», ныне представитель партии «Сила и честь» Иван Мирошниченко.

Представитель «Батькивщины» Сергей Соболев в свою очередь обрушился с критикой на инициативу со скупкой Украиной французских вертолётов главы МВД Арсена Авакова, который с приходом Зеленского остался на своей должности.

«[Что касается] авиастроения, на мой взгляд, авантюра с французскими вертолётами – это полный подрыв частного рынка вертолётов, который развивался бешеными темпами на Украине. Плюс уничтожили и полностью зачистили – посмотрите, какая построена база «Моторсичью» по вертолётной отрасли, целой отрасли, где есть передовые технологии, где есть передовые тренинг-центры, когда французы, американцы присылают свои группы тренингов на военных и гражданских вертолётах. Вот, где должно быть, если мы ведём речь о централизованных государственных направлениях», – возмущается тимошенковец.

Кроме того, по его словам, угроблено и портовое хозяйство страны с лёгкой руки замминистра инфраструктуры, который также здравствует по сей день.

«Один из ключевых принципов управления государственной отраслью – это зачистить все законодательные огрехи, которые были сделаны в последние годы. Возьмите портовые хозяйства. Что случилось с ключевыми портами страны? После принятия закона о так называемой администрации морских портов, портам оставили всё: коллективы, всю недвижимость. Зато все причалы переданы в аренду так называемым портовым операторам. О чём мы говорим, какое управление государственной отраслью?

За этим стоит замминистра инфраструктуры Лавренюк, который сейчас назначен в антикоррупционный орган, который посадил во всех портах свои структуры, и фактически полностью «посадили» портовые хозяйства», – резюмировал Соболев.