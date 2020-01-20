В Киеве попросили Путина об экстрадиции Поклонской на Украину

20.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Государственные символы Украины за последние годы были слишком дискредитированы и нуждаются в смене.

Об этом в своем блоге заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, националисты сделали украинский трезубец символом убийств и издевательств, потому под ним не смогут объединиться вышедшие из-под контроля Киева регионы.

«Что же касается трезубца… Современные нацисты слишком долго издевались над украинским гербом. Под этим символом они избивали людей и рушили страну. Может, пришло время сменить символику Украины? Как под флагами с трезубцем будут жить люди Донбасса, на которых карательные отряды день и ночь кидали мины?.. Послушайте, ведь никто же не додумается вывесить свастику в Берлине, хотя до Гитлера этот знак никто не связывал с концлагерями и зверскими расправами», – заявила Поклонская.

На ее слова отреагировал экс-депутат Верховной рады, радикал и боевик Игорь Мосийчук, предложивший украинской власти внести запрос на экстрадицию Поклонской, бывшей сотрудницы Генпрокуратуры Украины, в Киев.

«Тут коллаборационист, государственный изменник Наталья Поклонская за которой день и ночь должно охотиться СБУ и Офис генпрокурора, заявила, что Украина должна задуматься над заменой государственного герба, ведь его после войны никогда не воспримет Донбасс. Говорят, президент Зеленский решил начать нормализацию отношений с РФ. В связи с этим думаю для начала стоит попросить Путина об экстрадиции Поклонской! А там после принудительной экспертизы в дурке и признания вменяемой – судебный процесс и долгие годы тюремного заключения в Качановской колонии», – написал Мосийчук в своем блоге.

Ранее Поклонская в интервью российским СМИ предрекла восстановление дружбы между Украиной и Россией и призналась в том, что сама является коренной украинкой. Также она в своем блоге на мове обратилась к одиозному украинскому радикалу Дмитрию Корчинскому.