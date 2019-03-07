В Киеве порадовались возможности быть пешкой США против России

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина может рассчитывать на американские инвестиции в том случае, если докажет свою полезность США в качестве партнёра в гибридной войне против России.

Об этом в эфире телеканала «UKRLIFE.TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы – это геополитики. Понятно, что мы их партнёры в гибридной войне против Российской Федерации. Можно назвать её “холодной”, но она скорее гибридная, потому что “холодная” война имела правила, а тут правил нет, всё идёт ситуативно.

Так что пока мы здесь, до конца не понимая, надолго нам уготована эта роль или нет. Потому что если надолго, то всегда, когда американцы искали форпост, они всегда инвестировали. Например, ФРГ. План Маршалла предполагал прощение долгов. Если не ошибаюсь, половину долгов – 50 миллиардов долларов, огромная по тем временам сумма.

Пока что американцам мы нужны. Для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию и удержать статус-кво. С европейцами сложнее, потому что у немцев и русских свои, особые отношения», – отметил Карасев.

Также он прогнозирует возможность появления американских ракет на территории Украины.

«Почему Россия сейчас берёт Лукашенко? Потому что ракеты будут ставить в Белоруссии. С выходом из договора о РСМД американцы могут у нас поставить, а русские у Лукашенко», – добавил эксперт.