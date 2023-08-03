В Киеве поражен офис, отвечающий за государственную тайну

Позапрошлой ночью российские дроны поразили офис Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, которая занимается функционированием и развитием правительственной связи, криптографической и технической защитой информации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил военно-аналитический тг-канал Readovkaпроанализировал выложенные украинской стороной снимки пострадавшего здания.

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«Как выяснила Readovka, офисы в высотке принадлежат Администрации госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, которая занимается госполитикой в сфере криптографической и технической защиты информации, а также правительственной связью. На то, что здание принадлежит госструктуре, косвенно указывает и зеленая кофта, попавшая в объективы местного МЧС — в такой часто щеголяют кадровые украинские военные и чиновники различного ранга», – пишет паблик.

Военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов отмечает, что если говорить простым языком, то поражено «здание, в котором находилась структура, которая занимается охраной гостайны Украины».

«Это серьезное ведомство, занимающееся шифрованием, обеспечением секретности. То есть вывод из строя этого объекта, тем более, если там были повреждены какие-то серверы, на которых хранится информация, приведет к ее утрате. Скорее всего, были уничтожены и бумажные носители.

Подобного рода удар имеет важное значение для того, чтобы у нас появилась возможность доступа к военным секретам, которые защищались с помощью аппаратуры, установленной в этом здании», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».