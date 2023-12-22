В Киеве поражены: Львовянам боязно передавать повестки соседям

Пропаганда офиса Зеленского поместила украинское общество в тёплую ванну, и теперь никто не хочет идти на фронт, потому что всё равно «перемога» над Россией уже почти наступила.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что участвовал в эфире на одном из львовских телеканалов, который проводил опрос: «Передали бы вы повестку своему соседу?».

«Красавчики. А результат знаете, какой? Около девяносто? Алёна, вы офигеете. Тридцать. Западная Украина. И это зрители одного из топовых каналов, который львовяне смотрят. То есть это плоды «единого марафона». Потому что формирование завышенного ожидания, что скоро конец, скоро победа, и оно до сих пор у людей ещё сидит. Почему они не хотят передавать? А как я соседу буду в глаза смотреть, что я ему повестку передавал, а тут война, а мне…Тридцать процентов! Во Львове! То есть люди даже не хотят ссориться с соседом-уклонистом, потому что скоро война закончится, а мне с соседом же забор общий строить. Это очень фиговая история», – рассказал Лапин.

«Как к этому относиться? Ребятам ротация нужна? Я скажу один аргумент Зеленскому. У нас миллион в окопах? Их надо менять, надо ещё миллион. Вот тебе и аргумент. Или ты думаешь, что мы на тех плечах доползём до границы 1991 года? Вспомним опрос «Politiko». Кем там Зеленского назвали? «Главный мечтатель» в мире? Рейтинг возглавил. Это называется звиздобол», – возмущался экс-депутат.