В Киеве посчитали «Герани» и успокоили украинцев: в ближайшие дни атак не будет

Анатолий Лапин.  
30.06.2025 10:16
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В ближайшие дни массированных налетов «Гераней» по территории Украины не будет, потому что Россия якобы исчерпала свой месячный запас.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие дни массированных налетов «Гераней» по территории Украины не будет, потому что Россия...

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«Я хочу немного успокоить наших зрителей, потому что, скорее всего, это последний прилет. В этом месяце, на ближайшие несколько дней, прилетов можно не ожидать. Почему? Россияне уже расстреляли месячный запас. На сегодня, за июнь, запущено 5334 «Шахеда». А так, как нам сообщал ГУР, месячный запуск «Шахедов» у россиян составляет, ну не только, это я сказал, не шахидов, а беспилотников. Сколько из них было «Шахедов»? Ну, обычно была в мае и в июне ситуация 50 на 50», – сказал эксперт.

По его словам, сейчас ситуация сместилась «до 60% «Шахедов» и до 40 «Гербер».

«Это фальшивые цели, которые в целом опасности не представляют и составляют основную массу тех беспилотников, которые локально потеряны. Почему больше месячной нормы россияне запустили, потому что они в мае недостреляли. В мае они запустили всего 4 тысячи беспилотников, ну поэтому какой-то запас у них остался. В этом месяце они превышают даже месячный выпуск этих беспилотников», – заявил Романенко.

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