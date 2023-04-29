В Киеве посчитали количество подлежащих наказанию крымчан

Полтора миллиона крымчан станут фигурантами уголовных дел в случае захвата полуострова Украиной.

Об этом в эфире интенет-канала «Альфа и Омега» заявил беглый советник киевского гауляйтера Мелитополя, бывший крымчанин Игорь Симоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его информации, некая рабочая группа посчитала и передала в Верховную раду количество «преступлений», совершенных в Крыму.

«Есть оценки, которые дает Верховная рада, связанные с количеством преступлений, которые там происходят или уже произошли. По их сведениям, 60 тысяч преступлений, связанных с вовлечением людей в органы власти и в политическую деятельность. 130 тысяч занято различных должностей, которые попадают под закон о коллаборации 111.1. 410 тысяч преступлений в сфере хозяйственной деятельности и 900 тысяч преступлений, связанных с уничтожением украинской идентичности – школы, медиа, все, что с этим связано. Суммарно, по оценкам комитета Верховной ради и рабочей группы, это около полутора миллионов человек, которые попадают под закон 111.1 о коллаборантской деятельности и попадают под уголовную ответственность в той или иной мере. Это громадная проблема, которую мы будем иметь после деоккупации этих территорий», – заявил Симоненко.