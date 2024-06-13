В Киеве посчитали «серьезной угрозой» встречу Белоусова с военкорами

Встреча нового министра обороны РФ Андрея Белоусова с российскими военкорами – это тревожный сигнал для Украины, который свидетельствуют о том, что русские всерьёз ищут проблемы в ведении войны, находят их и начинают решать. Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Про Белоусова и военкоров. В войне мы выигрывали и выигрываем до настоящего времени в тактике, в стратегии мы проигрываем. Противник это понял, и сейчас они переформатируют, чтобы начать не только в стратегии, но и в тактике выигрывать, в связанном с ВПК. Военкоров зачем он собирал? Чтобы доносить реальную информацию до высшего руководства страны, до Путина. Потому что в той бюрократической системе всё размывается. Заявление Шаманова – герой Чеченской войны, он пользуется в России [авторитетом], он сказал, что мы превратили войну в партизанскую. То есть мы обеспечиваем наших солдат, а где государство? Просто так такие люди ничего не говорят.

Это первый звонок. Военкоры будут давать, это будет постоянный канал связи, Конашенков там сидел очень внимательно изучал, кто справа, кто напротив. Это очень важно. Следующий этап – Гурулёв [экс-командующий 58 армией], заявил, что у государства деньги есть, дайте деньги командующим, они сами купят и РЭБ, и дроны и т.п.», – сказал Стариков.