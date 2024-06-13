В Киеве посчитали «серьезной угрозой» встречу Белоусова с военкорами

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 11:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 932
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Встреча нового министра обороны РФ Андрея Белоусова с российскими военкорами – это тревожный сигнал для Украины, который свидетельствуют о том, что русские всерьёз ищут проблемы в ведении войны, находят их и начинают решать. Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Про Белоусова и военкоров. В войне мы выигрывали и выигрываем до настоящего времени в тактике, в стратегии мы проигрываем. Противник это понял, и сейчас они переформатируют, чтобы начать не только в стратегии, но и в тактике выигрывать, в связанном с ВПК. Военкоров зачем он собирал? Чтобы доносить реальную информацию до высшего руководства страны, до Путина. Потому что в той бюрократической системе всё размывается. Заявление Шаманова – герой Чеченской войны, он пользуется в России [авторитетом], он сказал, что мы превратили войну в партизанскую. То есть мы обеспечиваем наших солдат, а где государство? Просто так такие люди ничего не говорят.

Это первый звонок. Военкоры будут давать, это будет постоянный канал связи, Конашенков там сидел очень внимательно изучал, кто справа, кто напротив. Это очень важно. Следующий этап – Гурулёв [экс-командующий 58 армией], заявил, что у государства деньги есть, дайте деньги командующим, они сами купят и РЭБ, и дроны и т.п.», – сказал Стариков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Встреча нового министра обороны РФ Андрея Белоусова с российскими военкорами – это тревожный сигнал...



«Я это вижу как угрозу нам, потому что, первое, чтобы решить проблему, надо понять, в чём эта проблема, и они поняли, в чём проблема. И теперь принимают решения, как с помощью системы административного аппарата её решить», – добавил полковник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть