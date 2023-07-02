В Киеве посчитали: в России уже достаточно потенциальных предателей для подготовки бунта

Вадим Москаленко.  
02.07.2023 00:07
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Киевское руководство должно использовать оппозиционно настроенную молодёжь России для того, чтобы разжечь в РФ масштабные протесты и переворот.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский социолог Алексей Беловол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство должно использовать оппозиционно настроенную молодёжь России для того, чтобы разжечь в РФ...

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«По результатам опросов, более 25 миллионов россиян считали, что СВО надо заканчивать, даже не достигнув анонсированного властями результата.

И пусть сейчас более 70% за её продолжение до победного конца, хотя надо делать корректировку, но 30% тех, кто против – это реально мощная сила. И если собрать в оном месте хотя бы часть из них, то это сила, способная снести власть. Поэтому потенциал для протестов есть. Вопрос только в их организации», – сказал Беловол.

Он подчеркнул, что наиболее высоки протестные настроения среди молодёжи, поэтому бандеровцы должны работать именно с ней.

«Чем младше возраст – тем меньше поддержка властей. Чётко прослеживается тенденция падения доверия к действиям российских властей с уменьшением возраста респондентов.

Это является подтверждением того, что, чем человек более информированный, мобильный, тем меньше он верит властям. 33,8% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет, выступающих против войны, являются очень мощным мобилизационным ресурсом, из искры которого может разгореться настоящее мобилизационное пламя», – добавил социолог.

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