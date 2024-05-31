В Киеве поставили на террористов из РДК в «будущей работе» с «лидерами» России

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 21:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украинское руководство не может доверять бежавшим на Запад российским и белорусскими оппозиционерам, вместо них будут политически продвигать воюющих на стороне ВСУ террористов.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство не может доверять бежавшим на Запад российским и белорусскими оппозиционерам, вместо них...

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«Не пора ли определиться, с кем из российской оппозиции Украина будет работать в случае падения путинского режима? Что будет дальше?», – спросила ведущая.

«Там не только внутренний плюрализм. Там такое выяснение между собой, там внутренняя война между разными представителями этой оппозиции. И некоторые из них начали выступать в роли российских пропагандистов, как Ходорковский, который начал рассказывать, как Украина будет проигрывать войну. Никаких Соловьёвых или Скабеевых там не нужно», – рассуждал Фесенко.

«Поэтому она разная, эта оппозиция. Согласен, что с ней надо работать, и с российской, и с белорусской. Но работают, в первую очередь, с теми, кто вместе с нами воюет против России и путинского режима. Это главный критерий. Вы вместе с нами воюете, или на фронте, или информационно и политически? Тогда мы готовы с вами разговаривать. А есть те, кто обижается, кто сохраняет какие-то имперские взгляды.

И то же самое с Белоруссией. Потому что есть полк Калиновского [запрещённые в РФ террористы], который воюет вместе с нами. У нас к таким людям больше доверия, и есть опыт сотрудничества. А есть Тихановская, которая имеет связи в ЕС, и не имеет однозначной позиции касательно Крыма. Нужна определённость и системная работа», – трепался укро-политолог.

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