20.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Украина
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В Киеве потешаются над генералами ВСУ на инаугурации Зеленского

В социальных сетях вызвали насмешки появившиеся на церемонии Владимира Зеленского упитанные украинские генералы, командующие длящейся уже пятый год кровавой операцией против Донбасса.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш обратила внимание на кадр момента торжественного мероприятия, где командующие ВСУ отдают честь Зеленскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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На фото можно увидеть начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, командующего сухопутными войсками Сергей Попко и командующего Воздушными Силами ВСУ Сергея Дроздова.

«Судя по наградам, они завоевали не только Москву, но и Рим и Альдебаран. Судя по животам – враг был съеден», – иронично предположила Елена Лукаш.

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