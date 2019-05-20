В Киеве потешаются над генералами ВСУ на инаугурации Зеленского
В социальных сетях вызвали насмешки появившиеся на церемонии Владимира Зеленского упитанные украинские генералы, командующие длящейся уже пятый год кровавой операцией против Донбасса.
Экс-министр юстиции Елена Лукаш обратила внимание на кадр момента торжественного мероприятия, где командующие ВСУ отдают честь Зеленскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»
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На фото можно увидеть начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, командующего сухопутными войсками Сергей Попко и командующего Воздушными Силами ВСУ Сергея Дроздова.
«Судя по наградам, они завоевали не только Москву, но и Рим и Альдебаран. Судя по животам – враг был съеден», – иронично предположила Елена Лукаш.
Спасибо!
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