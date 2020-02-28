В Киеве потирают руки, предвкушая конфликт Турции и России

28.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Обострение в Сирии в провинции Идлиб, из-за которого возможно столкновение российских и турецких военных, играет на руку Украине, пишет в своем блоге экс-депутат Верховной рады и бывший боевик нацбата «Азов» Игорь Луценко.

«Если Турция объявит войну Сирии, что достаточно вероятно, то туго придется и союзнику сирийцев – Кремлю. Россия и Турция снова на грани локальной войны, в которой у России практически нет шансов.

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Анкара может легко заблокировать поставки российскому воинскому контингенту в Сирии, а также московский Черноморский флот в Черном море.

Экономическая блокада российских портов в Черном море может нанести сильный удар по экономике прилегающих регионов. Планы по обходу газотранзитных магистралей Украины с юга (Голубой и Турецкий потоки) тогда точно останутся на бумаге – хотя и сейчас их судьба не слишком светлая.

Ответные санкции со стороны России, которые она вынуждена будет ввести ради сохранения своей маски «сверхдержавы», только углубят негативный эффект на российскую экономику. Надеемся на лучшее», – делится рассуждениями Луценко.

А его «коллега» – еще один экс-боевик «Азова» и бывший депутат Рады Игорь Мосийчук призывает ждать возвращения Донбасса и Крыма.

«Все эти разговоры о том, что войска Турции действуют на суверенной территории Сирии – полная юхня! Не нужно даже забивать себе голову кто там прав, а кто нет! Все очень просто! Сирийское правительство Асада – военный союзник Кремля и, соответственно, наш враг! Чем больше ВС РФ увязнут в сирийской войне, тем меньше им дела до нас и нашего украинского Донбасса. Украина и украинцы в этой сложной международной ситуации должен руководствоваться исключительно собственными национальными интересами! Эта уникальна ситуация может и должна стать шансом для Украины быстро закончить войну на Донбассе и даже вернуть Крым», – мечтает Мосийчук.